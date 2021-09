Dramma nel Viterbese, uccide moglie davanti a figlia e si suicida

Tragedia a Castel Sant'Elia, dove nella serata di ieri sono avvenuti un femminicidio e un suicidio. Intorno alle 20.15 è arrivata una chiamata ai carabinieri nel corso della quale una ragazza affermava di aver assistito all'uccisione della mamma (che a quanto si apprende aveva poco più di 50 anni) da parte del padre (poco più di 60 anni stando a quanto trapela), il quale, pochi istanti dopo, ha rivolto l'arma contro di sé e si è tolto la vita.

Le indagini

La coppia era in via di separazione, ma stando a quanto confermato da fonti dei carabinieri non c'erano stati segnali che potessero fare presagire il tragico epilogo, l'ennesimo femminicidio. Non si conoscono con precisione, allo stato, i motivi del gesto. La comunità castellese è sotto shock.

"Non ce lo saremmo mai aspettato - dice ad Agi una signora che, con la macchina, transita vicino alla villetta dove abitavano la vittima e l'uomo suicida - conoscendolo sapevo che c'erano dei problemi nella coppia, ma non avrei mai immaginato questo".