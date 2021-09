Conte: “Con Green pass basta limiti capienza per cultura e spettacolo”

Le parole dell'ex premier

"Abbiamo tutti gli strumenti per correre - ha aggiunto l’ex premier da Sora, in provincia di Frosinone - Dobbiamo lavorare per una maggiore occupazione da accompagnare con la qualità del lavoro", ha sottolineato rivendicando una battaglia storica di M5s, quella sul salario minimo. Poi, sull'accordo fra le forze di maggioranza ha notato: "Quando si lavora per il superiore interesse e il bene del Paese bisogna trovarla una sintesi. Sempre che vi sia un atteggiamento responsabile. Non si piantino bandierine ideologiche. Questo è un momento molto importante: il Paese deve affrontare la piena ripartenza".