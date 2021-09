Le polemiche sui comizi

Oltre a Fedez, sono stati vari gli artisti che hanno criticato o si sono lamentati per le restrizioni sulla capienza anti Covid-19 che sembrano valide per gli spettacoli, ma non quando si tratta di incontri politici. Da Salmo a Ermal Meta che si è chiesto: "Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità?". Fedez, come anche Enrico Ruggeri, ha attaccato proprio il comizio di Giuseppe Conte. In una serie di Stories su Instagram il cantante ha scritto che "se da una parte il Ministero dei Beni Culturali e il Governo non fanno nulla. Dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. La vostra propaganda non può venire prima delle persone. Quando parliamo di concerti e di spettacoli non stiamo parlando di stronzate di poco conto ma parliamo di più di 200mila lavoratori falcidiati da due anni di immobilità quasi totale e politiche assenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti".