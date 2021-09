Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri nel Lazio su 5.732 tamponi molecolari e 7.165 tamponi antigenici, per un totale di 12.897 tamponi, si sono registrati 243 nuovi positivi (-34). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:09 - Presidi del Lazio: “Troppe criticità in gestione quarantene”

"Non tutte le ASL hanno fatto pervenire alle scuole i protocolli aggiornati rispetto alla nuova modalità di organizzazione secondo cui saranno i Medici di medicina generale a seguire le quarantene. In alcune ASL viene richiesto alle scuole di inviare, a fine quarantena, file riepilogativi delle modalità di rientro, specificando se con o senza tampone, insieme ad altri riferimenti, ma questo compito non può essere posto in capo alle scuole, anche per accesso a dati sensibili che le scuole non sono autorizzate a trattare. In alcune ASL è stata attivata una piattaforma gestionale che può essere utilizzata in alternativa alle comunicazioni via mail: non viene seguita e aggiornata dalle ASL". Lo scrive la presidente di Anp Lazio Cristina Costarelli, dopo la prima settimana di attività didattica, in una lettera alla Regione e al Provveditorato di Roma in cui sottolinea una serie di criticità emerse nella gestione delle quarantene. I presidi lamentano "un difetto nelle modalità e nei tempi di comunicazione da parte delle ASL: da un lato Dirigenti scolastici e referenti Covid vengono chiamati negli orari più disparati, anche fino a tarda serata dalle ASL, mentre di contro non ricevono risposte in tempi ragionevoli". "Anche quest'anno - evidenziano - l'avvio di una procedura non rispondente ai protocolli per cui dovrebbero essere le ASL a comunicare i casi di positività alle scuole. Avviene infatti regolarmente il contrario da settembre 2020, per cui le scuole ricevono le comunicazioni dalle famiglie con esiti dei tamponi e devono anche occuparsi di comunicare alle ASL informazioni sulla comparsa dei sintomi: è evidente che in tal modo le scuole si trovano a raccogliere e a trattare dati sensibili senza averne né la competenza né l'autorizzazione e non intendono procedere su questa linea per l'anno scolastico 2021-2022". "Tutto l'impegno di segnalazione, di rilevazione dei tracciamenti, di trasferimento delle comunicazioni, di controllo di fine quarantena ricade sulle scuole, con un carico di lavoro significativo a fronte di organici amministrativi sottodimensionati e di compiti che rientrano in modo evidente nelle competenze degli organi sanitari e non in quelli delle istituzioni scolastiche", dicono ancora i dirigenti, che chiedono di convocare al più presto un tavolo tecnico per "analizzare le criticità e trovare strade di soluzione sostenibili per le scuole".

6:57 - Nel Lazio 243 nuovi casi, a Roma 127 casi

Ieri nel Lazio su 5.732 tamponi molecolari e 7.165 tamponi antigenici, per un totale di 12.897 tamponi, si sono registrati 243 nuovi positivi (-34). Sono sei i decessi (+4), 442 i ricoverati (+16), 56 le terapie intensive (-2) e 361 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8%. I casi a Roma città sono a quota 127.