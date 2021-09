Roma, incendio in quartiere Torre Angela: crollata palazzina, 2 feriti

L’edificio si trova in via Atteone in zona Tor Bella Monaca. Dalle prime informazioni, sembra che l’esplosione si sia verificata in un appartamento al quarto e ultimo piano, probabilmente per una fuga di gas

Un’esplosione e un incendio si sono verificati in una palazzina in via Atteone, in zona Tor Bella Monaca, nel quartiere Torre Angela alla periferia di Roma. Lo si apprende dai vigili del fuoco del comando provinciale, giunti sul posto insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Dalle prime informazioni sembra che l'esplosione si sia verificata in un appartamento al quarto e ultimo piano, probabilmente per una fuga di gas. Al momento si registrano due feriti (L'INCENDIO NELL'EX FABBRICA DI PENICILLINA A SAN BASILIO).