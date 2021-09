Roma, incendio in un’ex fabbrica di penicillina: un ustionato

Il rogo è divampato in uno stabile da tempo abbandonato in San Basilio, divenuto rifugio di migranti e senzatetto prima di essere ufficialmente sgomberato

Un grande incendio è divampato ieri sera nella ex fabbrica di Penicillina di Via Tiburtina a San Basilio, a Roma, uno stabile da tempo in abbandono, divenuto rifugio di migranti e senzatetto prima di essere ufficialmente sgomberato. All'interno si trovava però almeno un cittadino di origine nigeriana, ustionato a una gamba.