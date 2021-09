Roma, domato l'incendio in ex fabbrica penicillina di via Tiburtina

Il rogo, spento dai vigili del fuoco, ha interessato sterpaglie e rifiuti nella ex fabbrica di Roma est, luogo utilizzato spesso come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora. Nell'incendio è rimasto lievemente ustionato a una gamba un cittadino di origini nigeriane, trasportato in ospedale. C'era preoccupazione tra gli abitanti della zona per la presenza nello stabile di sostanze tossiche e amianto

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio che si era sviluppato nella ex fabbrica di Penicillina di via Tiburtina, a Roma, in zona San Basilio. Il rogo ha interessato sterpaglie e rifiuti nello stabile di Roma est, luogo utilizzato spesso come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora. Nell'incendio, forse partito da un fornelletto, è rimasto lievemente ustionato a una gamba un cittadino di origini nigeriane, trasportato in ospedale.

C'era preoccupazione tra gli abitanti della zona per la presenza nello stabile di sostanze tossiche e amianto. A dare l'allarme erano stati alcuni attivisti di 'Potere al Popolo'.