Chiede di non gettare calcinacci in strada, uomo picchiato a Roma

La vittima è stata colpita con calci e pugni da due sconosciuti, sorpresi mentre scaricavano materiale di risulta in via Trullo. Indagano i carabinieri

È stato preso a calci e pugni per aver rimproverato due uomini che aveva sorpreso a scaricare calcinacci in strada. È quanto accaduto domenica sera in via del Trullo, alla periferia di Roma.

La vicenda

La vittima li ha sorpresi mentre gettavano materiale di risulta in strada e, dopo averli ripresi, ha fotografato la loro auto. A quel punto, i due lo hanno aggredito, gli hanno strappato il cellulare di mano e, nell'andarsene lo hanno gettato dalla macchina in marcia, distruggendolo. L’uomo ha dovuto ricorrere alla cure mediche ed è stato giudicato guaribile in cinque giorni. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri.