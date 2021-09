Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 323 i nuovi contagi registrati nel Lazio su 19.846 tamponi effettuati. Cinque i decessi. In terapia intensiva ci sono 62 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 442. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:22 - Nel Lazio 323 nuovi casi su 19.846 tamponi

Sono 323 i nuovi contagi registrati nel Lazio su 19.846 tamponi effettuati. Cinque i decessi. In terapia intensiva ci sono 62 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 442. In isolamento domiciliare 12.261 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 8.738.132 tamponi. I casi a Roma città sono a quota 146.