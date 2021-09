Test di medicina, il Mur: “La domanda con errore sarà neutralizzata”

Nella prova sostenuta lo scorso venerdì 3 settembre per l'accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, è risultata errata la domanda numero 56. A tutti verrà attribuito il punteggio di 1.50 indipendentemente dal fatto di avere o meno risposto

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato che, all'esito della verifica di tutte le segnalazioni arrivate in merito alle domande per la prova sostenuta lo scorso venerdì 3 settembre per l'accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, è risultata errata una domanda (la numero 56), a causa della mancanza nella stampa di un segno grafico rilevante. Questa domanda verrà 'neutralizzata' attribuendo il punteggio di 1.50 indipendentemente dal fatto di avere o non avere fornito alcuna risposta.

Inoltre nel documento pubblicato lo scorso venerdì sul sito dedicato contenente i quesiti e le risposte, spiega ancora il ministero dell'Università e Ricerca, per le domande 2, 21 e 23, diversamente da quanto indicato, la risposta corretta non era la "A" ma, rispettivamente, la "E", la "E" e la "D". È stato, quindi, pubblicato ora il documento corretto e aggiornato.