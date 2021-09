Test di medicina, le domande sbagliate saranno annullate

La posizione del Ministero

«Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori, annullando le domande sbagliate o comunque quelle che sono sotto verifica» sottolinea la Ministra che ha assicurato ai 70mila candidati per gli oltre 14mila posti di Medicina e piu’ di mille per Odontoiatria che interverrà personalmente per risolvere la questione avendo accertato che i dubbi sollevati, almeno per una parte delle domande, erano fondati. L’obiettivo è comunque quello di non ostacolare l’inizio dei corsi per le matricole.

La Ministra ha inoltre espresso il suo disappunto per quanto accaduto, sottolineando che questo genere di errori non aiuta la causa di chi sostiene la necessità di una selezione all’ingresso. “Non può succedere e non si può ammettere che in un test così importante ci fossero svarioni come quelli accertati - aggiunge ancora Messa, sottolineando: vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno”. Oltre agli errori, infatti, in questa edizione si segnalano anche alcune domande di cultura generale a dir poco bizzarre.