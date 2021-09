Frosinone, 27enne aggredito e spinto giù da cavalcavia: un fermo

Un 27enne di origine senegalese è stato aggredito e spinto nel vuoto da un cavalcavia di 7 metri: è successo ieri pomeriggio a Frosinone, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto volanti della polizia, polfer e scientifica. Poco dopo il presunto responsabile, un cittadino gambiano, è stato fermato. Il ferito, trasportato in ospedale, ne avrà per almeno 60 giorni.

Le indagini

A quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressore ha seguito il 27enne, lo ha brutalmente aggredito e poi lanciato nel vuoto dal cavalcavia. I riscontri tecnici, grazie anche alla visione di fotogrammi di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso tutta la scena, hanno permesso di individuare l'aggressore, riconosciuto anche dagli agenti perché già in passato era stato controllato in più occasioni nei pressi dello scalo ferroviario. Da subito sono partite le ricerche che sono terminate solo quando il giovane, sentendosi braccato, ha deciso di contattare il suo datore di lavoro per chiedere aiuto e quest'ultimo ha immediatamente contattato la Questura, dove lo ha accompagnato. Sottoposto a fermo è stato condotto presso il carcere di Frosinone.