Roma, sta bene la bimba afghana nata all'ospedale San Filippo Neri

Sta bene la bimba della 31enne afghana fuggita da Kabul nata ieri all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Dopo il parto la mamma ha voluto ringraziare il personale sanitario per l'assistenza e l'accoglienza. "Non avrei mai immaginato questa accoglienza, di trovarmi così bene. Nonostante tutto sono felice", ha detto la donna, arrivata in Italia con due sorelle e attualmente ospite in una struttura di accoglienza della Capitale. Il marito, invece, non è riuscito a lasciare l'Afghanistan. (20 ANNI FA MORIVA IL LEONE DEL PANSHIR: IL REPORTAGE DI SKY TG24 - LO SPECIALE SULL'AFGHANISTAN - IL NUOVO GOVERNO DEI TALEBANI).

Il tweet di Zingaretti: “Benvenuta Ghazal”

A dare la notizia era stato ieri sera il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Dal San Filippo Neri una bella notizia. È nata la prima bambina di una cittadina afghana fuggita da Kabul che avevo incontrato qualche giorno fa visitando un centro di accoglienza delle suore carmelitane - ha scritto su Twitter-. Benvenuta Ghazal! Il tuo nome vuol dire Poesia, ne abbiamo bisogno".