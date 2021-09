Piano Ita, a Fiumicino 60 lavoratori Alitalia in presidio

Le parole dei manifestanti

Sotto l'occhio delle forze dell'ordine, i manifestanti espongono striscioni con le scritte: "Tutti a bordo, no al piano Ita", "Dobbiamo respingere il piano" e bandiere sindacali. I lavoratori ribadiscono che "è necessario che la mobilitazione continui per tutelare il futuro di 10.500 lavoratori" e che i sindacati "si rifiutino di sottoscrivere un processo che punta a rottamare migliaia di addetti". "Una mobilitazione contro i licenziamenti, il ridimensionamento, lo smembramento, nonché i tagli salariali e normativi, non solo davanti alle sedi dove si svolgeranno i confronti sindacali per rivendicare che nessun accordo sia firmato senza il consenso dei lavoratori, ma le proteste dovranno trasferirsi anche davanti le sedi istituzionali, a partire da Montecitorio e i ministeri competenti. Sono in ballo oltre 8 mila posti di lavoro diretti e almeno altri 15 mila indiretti", è aggiunto.