Roma, incidente via Ostiense: vittima è figlio ambasciatore in Congo

È Lorenzo Marcelli la vittima dell' incidente stradale avvenuto ieri a Roma in via Ostiense, all'altezza del ponte Spizzichino. Il ragazzo di 26 anni è il figlio di Fabrizio Marcelli, ambasciatore italiano in Congo. Dopo l'incidente è stato arrestato M. F., 25enne accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto, risultata noleggiata, è stata posta sotto sequestro.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, ieri all'alba il 25enne alla guida dell'auto si è scontrato con lo scooter elettrico di Marcelli e poi si è dato alla fuga. L'allarme è scattato quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, mentre era in transito durante un normale servizio di controllo, ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare l'attenzione. A terra c'era il 26enne. All'arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Poche ore dopo l'incidente gli agenti della polizia locale hanno ritrovato la vettura. Quando ormai erano sulle tracce del responsabile, grazie a testimonianze e alle immagini di videosorveglianza della zona, il 25enne si è presentato alla stazione di via Cincinnati. Il giovane è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga, di cui si attende l'esito.