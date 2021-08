Afghanistan, quattro calciatrici di Herat atterrate a Fiumicino

Ci sono anche quattro calciatrici della squadra femminile di Herat tra le persone sbarcate questa mattina all'aeroporto di Fiumicino (Roma) dopo l’evacuazione da Kabul. Lo rende noto l’ong Cospe, che ha seguito tutte le fasi insieme alle autorità italiane attive sul posto. Insieme alle giocatrici, sono sbarcati l'allenatore e i familiari tra cui alcuni bimbi, per un totale di 15 persone. Alcune componenti della squadra non sono invece riuscite ad arrivare nella capitale, altre non sono proprio partite da Herat. Altre ancora erano emigrate in Iran ben prima dell'occupazione di Kabul da parte dei talebani. (GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).