A Roma i funerali di Nicoletta Orsomando. Elmi: "Sarà sempre con noi"

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, a Roma, i funerali di Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della Rai scomparsa dopo una breve malattia all’età di 92 anni. Tra le persone che hanno voluto rendere l’ultimo saluto alla più celebre delle “signorine buonasera” c’era anche un altro volto noto della televisione italiana, nonché collega di Orsomando, Maria Giovanna Elmi, che la ricorda così: “Ho lavorato con lei 20 anni. Vent’anni belli e pieni di ricordi. Era sempre positiva, garbata ma anche decisa”, ha dichiarato. "Era una persona che poteva sempre insegnarti qualcosa. A distanza di tanti anni non c’è quotidiano o programma televisivo che non la ricordi con tanto affetto, come se avesse annunciato fino a ieri. Nicoletta sarà sempre con noi", ha concluso Elmi.