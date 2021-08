Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 22, in un palazzo in zona Balduina a Roma. Sul posto, in via Giorgio Morpurgo, sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Monte Mario. Le fiamme sono divampate nel seminterrato, probabilmente a causa di un cortocircuito. Il palazzo è stato momentaneamente evacuato. Una persona è stata soccorsa per una lieve intossicazione da fumo.