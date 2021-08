Droga vicino Roma, piantagione di marijuana in casa: arrestato 42enne

Tra le piante di pomodori è stata notata una rigogliosa piantagione di marijuana. Per questo un romano di 42 anni, domiciliato a Trevignano Romano vicino Roma, è stato arrestato con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti: ora si trova ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’intervento dei carabinieri

I militari, transitando casualmente davanti all'abitazione dell'uomo durante un servizio perlustrativo, hanno notato al di là del muro di cinta alcune fronde che, tra le piante di pomodori, si distinguevano per le caratteristiche foglie palmate a sette punte. Ritenendo necessario appurare la reale natura della coltivazione, realizzata alla luce del sole, i Carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione nell'intera villetta, trovando in totale 18 piante interrate di varie dimensioni, alcune delle quali, evidentemente contro le aspettative del proprietario che non aveva previsto una crescita così prodigiosa, raggiungevano i due metri e mezzo di altezza. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto anche un grammo e mezzo di hashish, cui si sarebbe aggiunto, se non fossero intervenuti i militari, il prodotto delle 18 piante che di lì a qualche giorno sarebbero state pronte per la raccolta delle infiorescenze. Le piante sono state estirpate e sequestrate insieme all'hashish rinvenuto.