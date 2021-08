Un incendio è divampato questa mattina a Roma in zona Magliana, a ridosso del Grande raccordo anulare. In fiamme sterpaglie all'altezza di via di Valle Lupara. Il rogo è divampato intorno alle 11 e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale del Gruppo XI Marconi, in servizio di vigilanza nella zona di via della Magliana.