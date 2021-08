Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale), RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato

Nel Lazio ieri si sono registrati 554 nuovi casi di Covid-19 e 3 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 54, quelle negli altri reparti sono 398. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:01 - Nel Lazio 554 casi e tre decessi

Nel Lazio ieri si sono registrati 554 nuovi casi di Covid-19 e 3 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 54, quelle negli altri reparti sono 398. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale), RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.