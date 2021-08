Obbligo mascherina under 12 a scuola, Tar Lazio: illegittimi due Dpcm

La prima sezione del Tar del Lazio, presieduta da Antonino Savo Amodio, ha dichiarato illegittimi, ai soli fini risarcitori, i Dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, emanati durante il Governo Conte, che prevedevano l'obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il ricorso

Il ricorso era stato presentato dai genitori di una minorenne che frequentava la scuola primaria. La coppia, assistita dagli avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo, lamentava l'imposizione dell'obbligo, per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni in aula. A parere della coppia, si legge nel ricorso, l'imposizione era "sia immotivata sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico e dall'Organizzazione mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione". Inoltre, i due genitori lamentano che "non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore possa essere esonerato dall'uso della mascherina in classe".