Ostia, fuga movimentata dopo aver forzato posto di blocco: arrestato

In tre hanno forzato a Ostia Antica un posto di blocco dandosi alla fuga prima in auto e poi a piedi. Uno è stato poi rintracciato dai carabinieri, ora è ai domiciliari. Gli altri due sono ricercati. All'interno dell'auto, che dagli accertamenti è risultata rubata 10 giorni fa a Fiumicino, i militari hanno sequestrato attrezzi per lo scasso e diversa refurtiva, orologi, monili in oro e una piccola cassaforte, asportati nella mattinata di ieri da un'abitazione di Acilia, del valore di 20mila euro già restituita al proprietario.

La vicenda

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, in via Luigi Pernier, dove i carabinieri della stazione di Ostia Antica hanno intimato l'alt a un'auto di grossa cilindrata che, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga. Ne è nato così un inseguimento verso Ostia: il conducente dell'auto ha provato più volte a seminare i militari, anche con manovre pericolose e tentando di speronarli. Ha poi urtato più volte contro il guard-rail e contro alcune auto in sosta, terminando la fuga in via delle Quinqueremi.