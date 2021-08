Lazio, attacco hacker: oggi scadenza ultimatum su cancellazione dati

Attacco all'infrastruttura informatica di Ermengildo Zegna. L'azienda di moda "è recentemente venuta a conoscenza di un accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici". Non appena la società ha appreso l'accaduto, ha prontamente avviato un'indagine forense, condotta da esperti esterni, e ha messo in atto le azioni necessarie a garantire la sicurezza della propria rete, spiega una nota. L'azienda ha informato le autorità competenti e l'indagine è tuttora in corso. "Vogliamo rassicurare i nostri clienti e partner commerciali che i nostri team stanno lavorando intensamente, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per risolvere la situazione", spiega la società. "La nostra priorità principale è garantire la continuità operativa in un ambiente sicuro e protetto". (L'INDAGINE - COS'E' IL RANSOMWARE - I TEMPI DI RIPRISTINO)

Seconda rivendicazione

Ed è stata una seconda rivendicazione - secondo step del primo messaggio inviato dagli hacker che hanno colpito il Ced della Regione Lazio - a far scattare il presunto countdown, che dovrebbe scadere in tarda serata, alle 23 circa. Quest'ultimo, della durata di 72 ore, sarebbe partito dopo l'apertura di un link presente sul primo testo dei cybercriminali. Sulla nuova schermata scritta in inglese, acquisita agli atti dell'indagine, compare uno schema dove si richiede di inserire una apposita email per avviare la trattativa. La prima richiesta è di inviare uno dei file bloccati, che verrebbe poi decriptato dai pirati informatici a riprova della loro "credibilità", prima di procedere all'eventuale consegna del riscatto. Il rischio, viene sottolineato dagli investigatori, è che i dati carpiti dai pirati informatici possano finire sul Dark web.