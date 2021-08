Parlamento va in vacanza, per deputati e senatori un mese di ferie

Il rientro dei senatori è previsto per martedì 7 settembre, giorno in cui è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori di settembre

Cominciano le vacanze anche per deputati e senatori, i quali saranno in ferie per un intero mese. Con il decreto sullo stop alle grandi navi nella laguna di Venezia finisce infatti oggi l'attività di palazzo Madama. La Camera invece potrebbe dover restare aperta un giorno in più a causa del decreto sulla Pubblica amministrazione su cui oggi c'è il voto di fiducia, ma l'esame degli ordini del giorno e il voto finale potrebbero costringere i deputati a lasciare il palazzo solo venerdì pomeriggio.

Il calendario del rientro

Il rientro dei senatori è previsto per martedì 7 settembre, giorno in cui è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario dei lavori di settembre. Ripartono una settimana prima, il 30 agosto, le commissioni permanenti.

Montecitorio riaprirà i battenti lunedi' 6 settembre, quando si riunirà l'Aula con all'ordine del giorno il decreto Green Pass (si tratta del primo decreto, ma nel testo potrebbero confluire anche le norme previste nel secondo decreto sull'obbligo del Green pass). Anche alla Camera le commissioni permanenti riprenderanno l'attività una settimana prima.



Le vacanze dei parlamentari negli ultimi anni

L'estate 2021 non fa registrare record né di lunghezza né di brevità sul fronte ferie dei parlamentari: un mese di vacanza, precisamente 32 giorni per il Senato e 30 per la Camera, rientra nella media degli ultimi anni. Fa eccezione la scorsa estate quando in emergenza Covid furono tre le settimane di ferie per deputati e senatori. Vacanze ridotte che fanno conquistare all'estate 2020 il 'primato' delle ferie più corte degli ultimi anni, battendo il record dell'estate 2013, quando i parlamentari fecero 27 giorni di vacanza.