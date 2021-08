Trasportavano la droga in taxi e in monopattino: 8 arresti a Roma

A Roma la Polizia di Stato ha arrestato 8 pusher in 24 ore. Tra loro un 20enne di origini brasiliane, che nella tarda serata di ieri ha chiamato un taxi per spostare 2 grandi buste di marijuana, per un totale di cinque chili e mezzo di stupefacente. Il movimento, però, non è sfuggito agli agenti del commissariato San Lorenzo impegnati in un servizio anti-droga. Arrestato anche un gambiano di 28 anni, sorpreso in via di Tor Vergata da una pattuglia della sezione Volanti mentre trasportava con un monopattino più di 3 etti di marijuana. Altri due sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato Romanina perché trasportavano, con un'auto presa a noleggio poco prima, alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Un minore, trovato con poco meno di 40 grammi di hashish, è stato invece denunciato alla Magistratura competente.