Cerenova, tentata rapina alle Poste: nessun ferito

Tentata rapina ieri mattina in un ufficio postale a Cerenova, vicino Roma. La direttrice all'apertura è stata avvicinata da due uomini, con parrucche e mascherine, che sotto la minaccia di un'arma le hanno intimato di entrare e aprire la cassaforte.

L'allarme

Poco dopo alcuni dipendenti, arrivando davanti all'ufficio postale hanno visto quei due uomini all'interno è hanno dato l'allarme. L'arrivo dei carabinieri li ha messi in fuga: non si registrano feriti. La direttrice è stata soccorsa in stato di choc. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.