Rifiuti, a rischio riapertura Albano prevista per lunedì

A rischio l'apertura della discarica di Albano. Ecoambiente, società titolare dell'impianto, in una lettera inviata alle parti (Città Metropolitana di Roma Capitale, sindaca Virginia Raggi, al Ministero della Transazione Ecologica, al prefetto di Roma e alla Regione Lazio) fa sapere che le fidejussioni necessarie per la riapertura del sito, non sono mai arrivate. E che per questo "non sarà garantito il servizio di conferimento previsto per lunedì 26". Raggi aveva firmato il 15 luglio l'ordinanza per la riapertura della discarica di Albano che dovrebbe servire per il conferimento dei rifiuti della Capitale.

La nota

-"La compagnia assicurativa non ha ancora effettuato la formale voltura ad Ecoambiente S.r.l. della polizza fidejussoria, attualmente attiva per la gestione operativa della discarica sita in Via Ardeatina Km. 24.640 - Albano Laziale (RM)", scrive Ecoambiente. Mancherebbe quindi la fidejussione per poter procedere.Per la riapertura della discarica di Albano, sin dall'inizio, era emersa la necessità di fare la voltura dell'impianto, poiché precedentemente a servizio del Tmb andato a fuoco.