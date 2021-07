Whirlpool, manifestazione al Mise. La Fiom: “Adesione al 100%”

"Adesione al 100% allo sciopero di otto ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool", ha fatto sapere la Fiom nel corso della manifestazione a Roma dei lavoratori contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. Il corteo, composto da circa 200 lavoratori, è partito dalla stazione Termini e si è diretto al Mise dove una delegazione di Fim, Fiom e Uilm è stata ricevuta dalla sottosegretaria Alessandra Todde. e dal viceministro Gilberto Pichetto Fratin.

Todde: “Lavoriamo a un piano industriale concreto”

"Stiamo lavorando ad un piano industriale serio e concreto che non solo metta in sicurezza i lavoratori ma garantisca un futuro per il sito produttivo di Napoli salvaguardando l'occupazione", ha detto, secondo quanto si apprende, il viceiministro Todde. "Sulla multinazionale - ha proseguito - ho già detto quello che penso in tutte le sedi possibili. La multinazionale non ci sta supportando nel progetto, hanno avuto un atteggiamento di chiusura totale in questi mesi ed è chiaro che non sono stati un interlocutore credibile". "La soluzione su cui stiamo lavorando è sulle mie spalle. Non su quelle della multinazionale. Abbiamo fatto diversi tavoli, l'esclusione della riapertura delle attività è emersa con molta chiarezza, e la decisione di non accogliere la richiesta delle tredici settimane di cassa integrazione a mio avviso è stata molto grave. Chiunque prenda soldi dallo Stato, soprattutto se una multinazionale, deve renderne conto", ha concluso.