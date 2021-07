Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Meno male che abbiamo un alto tasso di copertura vaccinale, altrimenti gli effetti dei festeggiamenti li avremmo pagati salati. Non oso pensare a cosa sarebbe successo se il calo di tensione fosse stato accompagnato a una bassa copertura vaccinale". Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:36 - Gravina, scorretto associare a me risalita contagi

"'Effetto Gravina' sulla ripresa della pandemia? Mi auguro sia solo una battuta infelice - così commenta all'ANSA il presidente della Figc, Gabriele Gravina, le dichiarazioni dell'assessore alla Salute della Regione Lazio -. D'altronde associare ad una persona la responsabilità della risalita dei contagi, che peraltro stanno subendo un aumento in tutta Europa, è a mio avviso inopportuno, istituzionalmente scorretto e non coerente con i comportamenti adottati dalla Federazione". "L'unico effetto nel quale mi riconosco è l'aver generato, grazie alla vittoria degli Azzurri, un sentimento di unione nel Paese che non verrà scalfito nemmeno da questo tipo di dichiarazioni", conclude Gravina.



7:33 - Assessore Lazio, alto tasso vaccinati evita altre criticità

"Meno male che abbiamo un alto tasso di copertura vaccinale, altrimenti gli effetti dei festeggiamenti li avremmo pagati salati. Non oso pensare a cosa sarebbe successo se il calo di tensione fosse stato accompagnato a una bassa copertura vaccinale. La vaccinazione completa previene il ricovero in terapia intensiva del 97% e i decessi del 95% secondo i dati dell'ISS. Ancora una volta la fatica di recuperare il mancato rispetto delle regole ricade sulle spalle degli operatori sanitari a cui va tutta la mia riconoscenza per il lavoro che stanno svolgendo." Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato, a margine della consegna degli attestati di benemerenza agli operatori sanitari della Tuscia impegnati nell'emergenza Covid, avvenuta a Viterbo.