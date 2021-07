Draghi ad Azzurri e Berrettini: "Ci avete messo al centro dell'Europa"

"Ci avete messo al centro dell'Europa, come dimostrano i messaggi di ringraziamento arrivati anche a me in queste ore". Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando a Palazzo Chigi alla Nazionale italiana campione d'Europa (I MOMENTI CLOU - LA CAVALCATA AZZURRA - LA GIOIA DEI TIFOSI ) e a Matteo Berrettini. Il presidente ha poi voluto fare "un saluto collettivo e un ringraziamento profondo dal Governo, e anche da tutto lo staff di Palazzo Chigi che è affacciato alle finestre e vi guarda qui da sopra. I vostri successi sono stati straordinari". Presenti nel cortile di Palazzo Chigi anche le azzurre dell'atletica under 23.