Roma, le 6 mostre da non perdere a luglio

All’Ara Pacis fino al 29 agosto, si può ripercorre lo straordinario viaggio fotografico di Josef Koudelka alla ricerca delle radici della nostra storia. Ma ecco le altre mostre, nel mese di luglio, che possono visitare a Roma.

Mostre a luglio 2021

Roma Fotografia, festival esplora libertà in 7 mesi

La riscoperta delle libertà che erano state date per scontate, quelle conquistate o da riconquistare. Roma Fotografia 2021 esplora il significato di Freedom, dopo le restrizioni della pandemia, e riformula l'idea di festival in un percorso che si snoda in sette mese, fino a dicembre 2021. Una vera e propria sfida per il festival, organizzato dall'associazione Roma Fotografia, che tra call internazionali, talk nel suggestivo scenario delle Mura Latine, videoinstallazioni a Palazzo Merulana, workshop e mostre ci fa scoprire molti inediti di Caio Mario Garrubba “FREElance sulla strada” e poi i “Viaggi nel Quotidiano - dal cinema alla realtà 1966-2005” di Pino Settani, oltre alle esposizioni di Luciano Del Castillo con il suo 'Hotel Habana Libre' e Umberto Stefanelli con “Il tempo sospeso”.

"Forgiving and Forgetting" alla Gagosian Gallery

Ci sono anche opere del progetto "Treasures from the Wreck of the Unbelievable", con reperti scultorei recuperati da un naufragio immaginario al largo della costa dell'Africa orientale, tra i lavori esposti nella mostra di Damien Hirst dal titolo "Forgiving and Forgetting" alla Gagosian Gallery fino al 23 ottobre. In concomitanza con l'altra mostra capitolina di Hirst alla Galleria Borghese, questa esposizione presenta anche gli ultimi dipinti della serie "Reverence Paintings", nei quali si evidenzia il legame tra l'artista e il colore. Da lunedì a venerdì: 10-30-19.

"Fiori invisibili"

Al Gaggenau DesignElementi fino al 12 novembre c’è "Fiori invisibili", la mostra del duo TTOZOI a cura di Sabino Maria Frassà: nel percorso sono esposte opere d'arte realizzate a partire da materie organiche (farine, acqua e pigmenti naturali) nelle quali il procedimento creativo è determinato dalla muffa, a emblema della natura come straordinaria forza di creazione (e anche di morte) che si automanifesta.

“Mostra Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza”

La mostra, fino al 29 agosto, ripercorre lo straordinario viaggio fotografico di Josef Koudelka alla ricerca delle radici della nostra storia, proponendo oltre cento spettacolari immagini panoramiche, molte di grande formato. Poterle ammirare al Museo dell’Ara Pacis permetterà un’esperienza unica. Orari: 9,30-19,30. Sabato e domenica chiuso.

"Nascita di una capitale 1870-1915" a Palazzo Braschi

Ideata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di Roma, la mostra a Palazzo Braschi (visitabile fino al 26 settembre) ripercorre gli eventi storici e le profonde trasformazioni urbanistiche della Terza Roma. E intende proporre una lettura dei fatti in un dialogo intrecciato con la realtà più quotidiana della vita della nuova Capitale, nella sua cronaca minuta e nei suoi diversi aspetti socio-culturali. Orari: dalle 10 alle 19. Lunedì chiuso.

"Mostra Back to Nature. Arte contemporanea" a Villa Borghese

Visitabile fino al 25 luglio a Villa Borghese, la mostra ha una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate o reinventate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale. Orari di apertura: 13-19; sabato e domenica 10-19. Lunedì chiuso.