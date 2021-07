Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri su oltre ottomila tamponi nel Lazio (-42) e oltre 13mila antigenici, per un totale di oltre 21mila test, si sono registrati 112 nuovi casi positivi (+8), quattro decessi (-3), i ricoverati sono 139 (-5). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Ieri su oltre ottomila tamponi nel Lazio (-42) e oltre 13mila antigenici, per un totale di oltre 21mila test, si sono registrati 112 nuovi casi positivi (+8), quattro decessi (-3), i ricoverati sono 139 (-5). I guariti sono 132, le terapie intensive sono 27 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 83.