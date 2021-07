Euro 2020, Spinazzola lascia il ritiro azzurro: “Tornerò presto”

Il giocatore rientra a Roma per svolgere gli accertamenti necessari dopo l'infortunio subito ieri sera durante il match contro il Belgio. I primi segni clinici avevano indicato una lesione al tendine di Achille sinistro. "Purtroppo sappiamo tutti com'è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile", scrive su Instagram

Leonardo Spinazzola lascia il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio subito ieri sera durante il quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio (IL RACCONTO DELLA PARTITA - LE IMMAGINI - LE PAROLE DI MANCINI), terminato 2 a 1 a favore degli Azzurri che volano in semifinale a Wembley, dove affronteranno la Spagna, vittoriosa ai rigori contro la Svizzera. Accompagnato dal professor Andrea Ferretti, il giocatore, uscito dal campo in lacrime, si recherà a Roma per svolgere gli accertamenti necessari. Ieri i primi segni clinici avevano indicato una lesione al tendine di Achille sinistro. “In caso di conferma della diagnosi, il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club”, fa sapere la Federcalcio.