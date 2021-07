Europei, Roma: controlli Covid in aeroporti e stazioni per tifosi Gb

Il monitoraggio per la partita di sabato all’Olimpico, alla luce dell’allarme per la variante Delta, prevede il rafforzamento dei servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito

Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale per monitorare l'arrivo di tifosi dall'Inghilterra per la partita di sabato all'Olimpico, alla luce dell'allarme per la variante Delta. Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).

I controlli

Sotto la lente la zona dello stadio e le fan zone con controlli accurati sul rispetto delle norme anti-covid, in particolare per verificare se ci siano tifosi che dovrebbero essere in quarantena.