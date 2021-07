Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"La battaglia lunga contro la pandemia prosegue e anche contro la variante Delta grazie ai nostri operatori in prima linea da 517 giorni. Partiremo presto anche nella zona della costa di Fiumicino con il camper vaccini come già avvenuto oggi a Latina", ha detto l'assessore D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"La battaglia lunga contro la pandemia prosegue e anche contro la variante Delta grazie ai nostri operatori in prima linea da 517 giorni. Partiremo presto anche nella zona della costa di Fiumicino con il camper vaccini come già avvenuto oggi a Latina. Faremo mari e monti. Saranno coinvolti luoghi del litorale tra Fiumicino, Fregene, Maccarese, Passoscuro e Palidoro. Dobbiamo andare per l'ultimo miglio a scovare coloro che non si sono vaccinati". Lo ha detto a Fiumicino l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato intervenendo alla consegna del comune del riconoscimento "La Torre d'Oro" al personale sanitario ed ai volontari in prima linea sul territorio contro il Covid da un anno e mezzo.