Roma, quattro consiglieri capitolini lasciano il Movimento 5 Stelle

Stefano: “Parlato con Raggi? No ma preso le distanze”

"I nostri non sono ragionamenti elettorali. È un percorso iniziato da un anno. Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Ora nasce un nuovo gruppo in Assemblea 'Il piano di Roma'. Se ho parlato con la sindaca? No. È abbastanza complicato parlare con Raggi. Sono secoli che ormai non si riesce”, ha detto all’ANSA il consigliere Stefano. "La sindaca non ha più la maggioranza ma in realtà era così anche prima", afferma. E in merito alla coincidenza dell'uscita avvenuta proprio nei giorni della rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, sottolinea:"Il nostro era un percorso partito da tempo... L'esito inevitabilmente sarebbe stato questo”.