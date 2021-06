Roma, statua della porchetta a Trastevere imbrattata con vernice rossa

Presidente Municipio I: “Verrà immediatamente restaurata"

"L'atto di vandalismo che ha colpito questa notte una delle 8 opere del progetto Piazze Romane, segna l'ennesimo atto di insofferenza e mancanza di accoglienza nei confronti dei giovani. Un città sempre più lontana dal resto delle altre capitali europee come Parigi dove Macron ha appena destinato 30 milioni di euro in favore di artisti emergenti", ha dichiarato il presidente del Municipio Roma Centro, Sabrina Alfonsi. "Mi chiedo come coloro che a parole si battono per una sensibilità maggiore nei confronti degli animali e per una società in cui uomini e donne vivano in maggiore armonia con il resto degli essere viventi umani e non umani, giudichino atti di violenza, intolleranza e vandalismo come questo. L'opera relativa alla porchetta in piazza della Malva ha svolto in questi giorni al meglio il suo ruolo di accendere una discussione in città. Su temi quali il consumo di carne - conclude Alfonsi- il rapporto tra uomini e animali allevati a scopo di consumo ma soprattutto su come le Istituzioni possano offrire spazi di protagonismo ai giovani della nostra città. La statua deturpata verrà immediatamente restaurata".