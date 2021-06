Roma, animalisti contro la statua della porchetta a Trastevere

Polemica nella Capitale per l’installazione realizzata da Amedeo Longo per conto dell'istituto RUFA (Rome University of Fine Arts). L'Aidaa: "Chiediamo che il comune e la sindaca Raggi rimuovano questo orrore"

Scoppia la polemica a Roma per la statua di marmo raffigurante una porchetta installata a Trastevere. Sul piede di guerra gli animalisti, in particolare l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa), ma anche gli attivisti della Lav, che ieri si sono radunati in protesta proprio attorno alla scultura realizzata da Amedeo Longo - per conto dell'istituto RUFA (Rome University of Fine Arts) - muniti di striscione con scritto "Gli animali sono nostri fratelli".

La nota di Aidaa

"Proviamo ribrezzo e sconcerto di fronte a una tale schifezza che qualcuno definisce arte - si legge in una nota di Aidaa - e per la mancanza di rispetto verso i maiali, animali tra più uccisi e macellati nel mondo occidentale. Pensiamo che in Italia solo in questi primi mesi del 2021 ne sono stati macellati 3.645.144. Si tratta di animali sensibili e intelligenti che vengono uccisi spesso in maniera atroce, e mentre a Cremona si manda a processo il titolare proprio di un macello suino per i maltrattamenti inflitti ai maialini prima della loro morte, a Roma qualcuno vede bene di realizzare una statua alla porchetta. Chiediamo - concludono gli animalisti di Aidaa - che il comune e la sindaca Raggi rimuovano questo orrore”.