Covid Lazio, D’Amato su variante Delta: Anticipo richiami Astrazeneca

L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in merito al trend della variante Delta registrato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ha dichiarato: "Saranno anticipati tutti i richiami con il vaccino Astrazeneca, a partire da luglio. Gli utenti riceveranno un messaggio con la nuova data". Ha poi aggiunto: "È necessario correre più della variante e utilizzare tutti i vaccini a disposizione completando il percorso vaccinale" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).