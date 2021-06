Roma, spari a Termini per fermare uomo armato: indagato poliziotto

L’accusa è di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi: si tratta, in base a quanto si apprende, di un atto dovuto per procedere alle verifiche di rito. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio: l’agente ha sparato a un 44enne che brandiva un coltello e che ora si trova ricoverato al Policlinico Umberto I

È indagato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi il poliziotto che sabato pomeriggio ha sparato a un cittadino ghanese di 44anni che brandiva un coltello. Si tratta, in base a quanto si apprende, di un atto dovuto per procedere con le verifiche di rito. Il fatto è avvenuto non lontano dalla stazione Termini. In procura, sull'episodio, hanno avviato un fascicolo di indagine.