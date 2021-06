Primarie del centrosinistra a Roma, seggi aperti: sette i candidati

Aperti dalle 8 i seggi delle primarie a Roma per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. È possibile votare sia nei 187 gazebo allestiti in città, sia online per coloro che si sono pre-registrati. Nella Capitale la sfida è tra sette candidati: Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio, Roberto Gualtieri e Tobia Zevi. Si vota fino alle 21. (FOTO)

Il voto a Roma

"Nei 187 gazebo allestiti nella Capitale sono state regolarmente avviate le operazioni di voto grazie al lavoro di oltre mille volontarie e volontari. Il voto è aperto anche online per tutte le elettrici e gli elettori che si sono già preregistrati tramite spid attraverso la piattaforma partecipa", ha fatto sapere il coordinamento organizzativo delle primarie. "Possono votare in presenza e in sicurezza tutte le elettrici e gli elettori di centrosinistra - prosegue la nota - il voto è aperto anche ai 16enni e agli stranieri residenti. Sul sito tunoiroma.it è possibile, digitando il proprio indirizzo, scoprire il gazebo di pertinenza attraverso il servizio trovaseggio online. Alle ore 13 sarà effettuata una rilevazione dell'affluenza e dalle 21 inizieranno le operazioni di scrutinio nei seggi prima per la scelta del sindaco/a e successivamente per le presidenze dei Municipi".