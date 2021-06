Incendio in un capannone a Fiumicino, alta colonna di fumo

E' successo intorno alle 9 nel centro abitato della zona di Isola Sacra, in via Giuseppe Cenni

Un incendio è divampato a Fiumicino in un capannone ex pescheria situato nel centro abitato della zona di Isola Sacra, in via Giuseppe Cenni. Il rogo è scoppiato, per cause da accertare, intorno alle 9. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, con tre mezzi, e due squadre della protezione civile. Dalle fiamme si diffonde una alta colonna di fumo nero visibile anche a molta distanza. Sul posto anche i carabinieri.