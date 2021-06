E' in corso a Roma, davanti al Ministero dell'Istruzione, una protesta nazionale organizzata da numerose associazioni, coordinamenti e gruppi di docenti precari e di ruolo, tra cui l'Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL). Gli insegnanti scesi in piazza chiedono la "stabilizzazione di tutti i precari della scuola".