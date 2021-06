Roma, lite e schiaffi per parcheggio: un arresto

Lite per un parcheggio ieri sera alla periferia di Roma. L'episodio è accaduto a Tor Bella Monaca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La lite iniziale ha coinvolto due ragazzi, tra cui il figlio della presidente di un'associazione di zona, e ha attirato un capannello di persone.

La rissa

Ad accorrere anche un componente della famiglia Moccia, gambizzato nei giorni scorsi, che avrebbe inveito contro i militari, minacciandoli. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri di Tor Bella Monaca per resistenza e minacce. A scendere in strada anche sua madre e la mamma del ragazzo coinvolto nella lite iniziale, presidente di un'associazione. Secondo quanto si è appreso, tra le due donne ci sarebbe stata una discussione in cui sarebbe volato anche qualche schiaffo.