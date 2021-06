Ha ucciso la moglie in strada a Roma, trovato impiccato in carcere

L’uomo era stato arrestato dopo l’omicidio avvenuto sabato pomeriggio in via Greppi, in zona Portuense

È stato trovato impiccato nel carcere di Frosinone Fernando Basath Chandana Koralagamage, l’uomo originario dell Sri Lanka arrestato per l'omicidio della ex moglie avvenuto in strada a Roma, in via Greppi, in zona Portuense, sabato pomeriggio. Lo si apprende da fonti investigative.

L’omicidio

L’uomo, 49 anni, aveva colpito l’ex coniuge con almeno dieci coltellate prima di essere bloccato da un carabiniere fuori servizio, che stava passando proprio sul luogo dell’omicidio. "D'istinto mi sono diretto verso di lui anche se non avevo con me l'arma in dotazione - ha raccontato il militare, in vacanza a Roma con la moglie - Era sul marciapiede di fronte alla donna. Ho visto che aveva in mano un coltello da cucina. Gli ho intimato per due volte di buttarlo a terra e lo ha fatto. Mi sono qualificato come carabiniere e l'ho messo a terra. Poi ho chiamato il 112. Era agitato diceva delle cose nella sua lingua, non si capiva”.