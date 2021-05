Donna uccisa a coltellate dal marito in strada a Roma

È accaduto in zona Portuense. La vittima, di 40 anni, è morta poco dopo il trasferimento in ospedale. L’uomo, un 49enne, è stato bloccato dai passanti e poi arrestato dalla polizia

Una donna è stata uccisa a coltellate dal marito in strada a Roma. È accaduto nel primo pomeriggio in via Greppi, in zona Portuense. La vittima, una 40enne dello Sri-Lanka, è morta poco dopo il trasferimento in ospedale. L’uomo, un 49enne connazionale, è stato bloccato dai passanti e poi arrestato dalla polizia. L'avrebbe colpita con il coltello almeno dieci volte. Da chiarire i motivi del gesto.