Covid, in Lazio vaccino agli over 18 con prenotazione su App Ufirst

Open Week del 2-6 giugno nel Lazio per quanto riguarda i vaccini. Si potrà prenotare tramite ufirst: così si avrà la possibilità di ottenere la prima dose di Astrazeneca. Una novità, invece, riguarda le classi d'età che potranno fissare l'appuntamento. Gli Open Day di quei giorni saranno dedicati a tutti gli over 18. Come riporta Il Messaggero.

Come prenotare il vaccino su Ufirst

Per prenotare il vaccino sull'app UFirst è necessario prima effettuare il download sul proprio cellulare (basta scaricare l'applicazione disponibile sia sull'App Store che su Google Play). Una volta effettuato l'accesso, si potrà poi scegliere la propria città (Roma) e individuare il centro vaccinale dove poter fissare l'appuntamento e l'orario per l'iniezione. Chi si può prenotare? I nati dal 2003 in poi, ovvero i maggiorenni.