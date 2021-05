Tenta furto in casa a Roma, arrestato da carabiniere fuori servizio

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dopo un tentativo di furto in un'abitazione a Roma. E' accaduto ieri sera in via Baldassarri Peruzzi, in zona Aventino. Durante il colpo il 25enne e il complice, riuscito a fuggire, sono stati sorpresi dal comandante della stazione dei carabinieri Macao che, libero da servizio, si trovava a transitare in zona. Il militare è intervenuto dopo aver sentito il suono di un antifurto e ha bloccato il 25enne, che ha tentato la fuga in monopattino. Il complice è riuscito a scappare a piedi.