In Umbria le ceneri di Gigi Proietti: cimiteri romani troppo affollati

Dopo il caos cimiteri a Roma, anche le spoglie di Gigi Proietti sono in attesa di una sistemazione definitiva. Lo riporta La Repubblica. Le ceneri dell'attore scomparso il 20 novembre scorso sono state provvisoriamente portate in Umbria, nel cimitero di Porchiano del Monte, dove sono sepolti i genitori. Qui resteranno fino a che non si libererà un posto al cimitero del Verano, al momento del tutto pieno.

Nei mesi scorsi a denunciare una situazione al collasso era stato anche il deputato del Pd, Andrea Romano. Su Twitter aveva scritto un messaggio diretto alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Sono due mesi che mio figlio Davide non è più con con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me, due mesi che non riusciamo a seppellirlo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande". La sindaca ha poi convocato Ama, mentre l'Efi, l'Associazione Eccellenza Funeraria Italiana che raccoglie gli operatori di onoranze funebri, aveva presentato un esposto alla Procura di Roma.